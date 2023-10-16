- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسباحة يحذف صور عبد الرحمن سامح رغم فوزه بذهبية بسبب دعمه لفسلطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتمكن عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.
وأضاف عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة : " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".
وأضاف: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".
عبد الرحمن سامح
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز