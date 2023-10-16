شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: نسعى لتقديم تجربة لا مثيل لها في لوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد الدولي للاسكواش (WSF) والاتحاد الأمريكي والرابطة المحترفة للإسكواش (PSA) بقرار اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) باختيار الإسكواش رسميًا لإدراجه في البرنامج الرياضي للألعاب الأولمبية LA28.

وأعرب الاتحاد الدولي للاسكواش والأمريكي ورابطة المحترفينPSA عن امتنانهم للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية LA28 واللجنة الأولمبية الدولية لاعترافهم بالقيمة التي يضيفها الاسكواش إلى الألعاب الأولمبية.



الاسكواش

وأكدت الرابطة في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي أن إدراج الإسكواش في دورة الألعاب الأولمبية LA28 سيساعد اللجنة الأولمبية الدولية وLA28 على تعزيز مهمتهما المتمثلة في "تقديم تجربة لا مثيل لها" للرياضيين والمشجعين والمجتمع الرياضي بأكمله، وأن رياضة الإسكواش ستترك أيضًا إرثًا إيجابيًا ودائمًا في مجتمع لوس أنجلوس حيث سيحظى الشباب في المنطقة بإمكانية الوصول والفرصة للعب والمنافسة في هذه الرياضة لأجيال قادمة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للاسكواش، زينا وولدريدج: "بالنيابة عن مجتمع الاسكواش العالمي بأكمله، أود أن أعرب عن سعادتي البالغة بإدراج الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية LA28، تعتبر رياضة الإسكواش رياضة ديناميكية ومتنوعة ومتطلبة بشكل مدهش ومناسبة تمامًا للألعاب الأولمبية، جميع المشاركين في رياضتنا سعداء بالانضمام إلى LA28 ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من تجربة الألعاب الأولمبية التي لا مثيل لها.

وقال كيفن كليبستين، الرئيس التنفيذي للإسكواش الأمريكي: “إن إدراج الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية LA28 يعد إنجازًا كبيرًا لهذه الرياضة. لقد كان الانضمام إلى الألعاب الأولمبية هدفًا طويل الأمد لمجتمع الاسكواش، وسيكون الإدماج بمثابة حافز لزيادة الوعي بما يعد بالفعل رياضة تشاركية رئيسية على مستوى العالم ولها تاريخ طويل ومتنوع. سيستمر الوصول إلى الرياضة والفرص التي توفرها في الزيادة للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات. نحن نتطلع إلى دعم فريقنا الأمريكي ومجتمع الإسكواش في الفترة التي تسبق الألعاب وما بعدها.

وقال أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لـ رابطة اللاعبين المحترفين: لقد عمل رياضيونا بلا كلل للحصول على هذا التقدير ونحن ممتنون لإتاحة الفرصة لرؤيتهم يتنافسون على المجد في دورة الألعاب الأولمبية LA28" ، يمثل هذا الانضمام علامة فارقة في رحلة الاسكواش، وأنا أتطلع إلى رؤية لاعبينا يلهمون العالم بمهاراتهم المذهلة وروحهم الرياضية في أكبر مرحلة على الإطلاق.

وقالت أماندا صبحي، المصنفة الأولى في الولايات المتحدة: "إنه كل ما يمكن أن تحلم به كرياضية حتى تتمكن من المنافسة في الألعاب الأولمبية. أن تكون قادرًا على المنافسة على ميدالية ذهبية أولمبية، والقول فقط أنك لاعب أولمبي، هو شيء لا يمكن لأحد أن ينتزعه منك. أن تتاح لي الفرصة للمنافسة في LA28 والتنافس أمام الأصدقاء والعائلة مع جمهور محلي، سيكون ذلك مفيدًا للغاية.

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الجدول الرياضي للألعاب الأولمبية LA28 من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28 يتبنى مجتمع الاسكواش، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، روح الوحدة والروح الرياضية والتميز التي تمثلها الألعاب الأولمبية وتنتظرها بفارغ الصبر دورة الألعاب الأولمبية LA28.