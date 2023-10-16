شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر اللاعبين من المشاركة فى الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة بأى طريقة فى الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات القلعة البيضاء، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، سواء الدعاية لها أو الترويج لأى من المرشحين في الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل .

وشدد الجهاز الفنى على ضرورة ابتعاد اللاعبين بشكل تام عن العملية الانتخابية، ودعم أى من المرشحين، وأكد الجهاز الفنى إنه فى حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم فرض غرامة مالية على اللاعب حال مخالفة التعليمات أو المشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الظهور في المؤتمرات، كما طلب الجهاز الفني من اللاعبين التركيز مع الفريق، و مبارياته، خاصة وان دورهم داخل الملعب وليس خارجه.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل.