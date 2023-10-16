شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يعود إلى البطولات بعد غياب 90 يوماً بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، للعودة إلى البطولات من جديد، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك لمدة 90 يوماً.

وأنهى مصطفى عسل العقوبة المقررة، ومن المقرر عودته للمشاركة في البطولات ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التي تستضيفها سويسراً غداً الثلاثاء، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في البطولة 13 لاعباً من مصر، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

6 لاعبين في منافسات الرجال: علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار.

7 لاعبات في منافسات السيدات: نور الشربيني، روان العربي ، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا معتز، كنزي أيمن، مريم متولي.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.