شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستكشف الداخلية بالفيديو قبل مواجهة الجمعة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، مباريات الداخلية بالفيديو استعدادا للمواجهة المنتظرة الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

ويستكشف أيمن الرمادى نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية، لتجهيز لاعبى سيراميكا لهذه المباراة، لتحقيق أول فوز في بطولة الددورى هذا الموسم.

واستانف فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى أمس الأحد، تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد التعادل وديا مع سموحة 1/1 في إطار استعدادات الفريقين لمباريات دورى نايل 2023/ 2024، بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي.

وخاض فريق سيراميكا مباراة ودية مع سموحة في الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، والذى حرص خلالها أيمن الرمادى على الدفع بكل العناصر خلال مباراة سموحة الودية من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للوصول لأفضل تشكيل يخوض به مواجهة الداخلية المقبلة بعد الفشل فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين.

يسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق الداخلية الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلى فى الأسبوع الثانى، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.