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إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي مونبيليه الفرنسي، بقطع في الرباط الصيلبي، بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة مونبيليه ضد نيم في الدوري الفرنسي ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

وكان تعرض أحمد هشام دودو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده في صفوف نيم الفرنسي  في نوفمبر من عام 2021.

 

وأصيب أحمد هشام دودو بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي نيم ليسقط اللاعب في الصالة متأثرا بإصابة في الركبة، ليتم نقله خارج الملعب.

 

وبعد هذه الإصابة يفتقد منتخب مصر لكرة اليد مجهودات أحمد هشام دودو في منافسات بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 في شهر يناير المقبل.

يشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا. 

ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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