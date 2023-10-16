شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي مونبيليه الفرنسي، بقطع في الرباط الصيلبي، بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة مونبيليه ضد نيم في الدوري الفرنسي ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكان تعرض أحمد هشام دودو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده في صفوف نيم الفرنسي في نوفمبر من عام 2021.

وأصيب أحمد هشام دودو بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي نيم ليسقط اللاعب في الصالة متأثرا بإصابة في الركبة، ليتم نقله خارج الملعب.

وبعد هذه الإصابة يفتقد منتخب مصر لكرة اليد مجهودات أحمد هشام دودو في منافسات بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 في شهر يناير المقبل.