شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
وكان تعرض أحمد هشام دودو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده في صفوف نيم الفرنسي في نوفمبر من عام 2021.
وأصيب أحمد هشام دودو بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي نيم ليسقط اللاعب في الصالة متأثرا بإصابة في الركبة، ليتم نقله خارج الملعب.
وبعد هذه الإصابة يفتقد منتخب مصر لكرة اليد مجهودات أحمد هشام دودو في منافسات بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 في شهر يناير المقبل.
يشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 من نفس الشهر.
ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.
ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.
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