شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تكشف عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والجزائر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورت، عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والجزائر الودية والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي.

ويقود أحمد شوبير الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر مع الجزائر، وضيوف الاستوديو عماد متعب وحسني عبد ربه، وتعليق مؤمن حسن ومحمد الكوالين، والمراسلين أيمن مصطفى وحسن غنيمة.

يترقب عشاق كرة القدم المباراة الودية المنتظرة التى تجمع منتخبي مصر والجزائر، فى السابعة مساء اليوم الإثنين فى دولة الإمارات. وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم الإثارة والتشويق سواء في الإطار الرسمي أو الودي

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر الليلة مكوناً من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي فى خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي في خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.