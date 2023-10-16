شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"الخليج 365": تكثيف العمل بالمشروع القومى للإسكواش بعد إدراج اللعبة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن أن إدراج لعبة الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس قرار مهم انتظرناه كثيرًا، حيث كنا نسعى لهذا الهدف، ونسعى له بكل الطرق.

وقال أشرف صبحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إدراج لعبة الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية 2028، قرار مهم، مصر كانت تسعى له وتهدف لتحقيقه منذ فترة"، مضيفًا أنه خلال زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر العام الماضى قام بحضور بطولة الأهرام للإسكواش، وأبدى إعجابه وانبهاره بها.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم تكثيف العمل في المشروع القومى للاسكواش التابع للوزارة، لزيادة عدد اللاعبين المنتظر تحقيقهم إنجاز في الأولمبياد، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أبطال الأسكواش في أقرب وقت والتواصل معهم لمناقشة ما سيحدث الفترة المقبلة، من إعداد خطة وبرنامج لهم.