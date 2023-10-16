شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تصميم كأس السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، شكل تصميم كأس السوبر المقرر تسليمه إلى البطل الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها بالبحرين.
ويظهر الكأس وقد كٌتب عليه "كأس السوبر المصرى لكرة السلة موسم 2022/2023 مملكة البحرين"، ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 20 أكتوبر بالبحرين لحسم بطل السوبر بين حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.
وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق بطولة دورى السوبر لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى المرتبط.
وتنطلق الدورة المجمعة الأولى فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 27 أكتوبر الجارى، بينما تقام المجمعة الثانية فى الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر.
وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلى وسبورتنج ومصر للتأمين والشمس، بينما تضم المجموعة الثانية الاتحاد السكندرى والاتصالات والقناة وإيسترن كومبانى، والمجموعة الثالثة الزمالك والجيش وهليوبوليس والأولمبى، وفيما يخص المجموعة الرابعة تضم فرق سموحة الجزيرة الطيران الزهور.
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