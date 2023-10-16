شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تصميم كأس السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، شكل تصميم كأس السوبر المقرر تسليمه إلى البطل الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها بالبحرين.

ويظهر الكأس وقد كٌتب عليه "كأس السوبر المصرى لكرة السلة موسم 2022/2023 مملكة البحرين"، ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 20 أكتوبر بالبحرين لحسم بطل السوبر بين حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.