شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات قوية للصقر أحمد حسن فى ندوة الخليج 365.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، من أكثر اللاعبين تحقيقا لمسيرة احترافية ناجحة وضعته في مقدمة النجوم التاريخيين أصحاب السيرة الكروية الرائعة التي جمعت بين الإنجازات سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعب لها، قبل أن ينهي مشواره في الأهلي أو الزمالك بعدما لعب للقطبين عقب العودة من رحلة الاحتراف في الدوري التركي والبلجيكي.

زار أحمد حسن مقر ”الخليج 365”، وعقد ندوة تناول خلالها العديد من الأمور الرياضية التى تهم الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، ومسألة الاحتراف ورأيه فى العروض المقدمة لمحمد صلاح من اتحاد جدة، وكذلك رأيه فى منتخب مصر ورحلة فيتوريا، ونصائحه للإسماعيلى للخروج من أزماته.

وجاءت أبرز تصريحات أحمد حسن في ندوة الخليج 365 كالتالى..

العقلية سبب فشل بعض اللاعبين في الاحتراف والعودة سريعا

الأندية يجب أن تهتم بجزئية تنمية العقلية لدى اللاعبين الموهوبين

لا أحد يختلف على موهبة إمام عاشور وقدراته المميزة

ما حققه محمد صلاح صعب يتكرر ولو بعد 100 سنة

الأرقام التى عرضت على محمد صلاح تجعل أى شخص يفكر ألف مرة

فيتوريا مدرب كبير ومسيرته ناجحة جدا حتى الآن مع المنتخب الوطنى

روجيرو ميكالى حقق ما لم يتوقعه الكثير مع المنتخب الأوليمبى

بيراميدز أهدر فرصة ثمينة في التتويج بالبطولات خلال العامين الماضيين

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