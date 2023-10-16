عبدالرحمن سامح بعد ذهبية السباحة: تلقيت تهديدات بالقتـ ـل بسبب دعمي للقضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق عبد الرحمن سامح، بطل السباحة المصري، مفاجأة كبرى بفوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم للسباحة في اليونان أمس الأحد.

ورفض "سامح" الاحتفال بالميدالية الذهبية بسبب المذائح التي يتعرض لها أهل فلسطين، كاشفا عن تعرضه لتهديدات بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وعقب التتويج بالميدالية الذهبية، قال البطل المصري في تصريحات: "لا أعر ف إن كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز خاصة وأن إخوتي في فلسطين يُقتلون الأن وأن أتعرض لأمور صعبة بسبب ما أدعمه."

وأضاف "سامح": "مررت بأسبوع صعب وتلقيت العديد من التهديدات وكان الناس يهاجموني طوال الأسبوع بسبب دعمي فلسطين."

وتابع عبد الرحمن سامح: "عائلتي كانت تذهب للنوم دون أن تعرف إن كنت سأستيقظ في الغد وشخص ما يقتحم غرفتي أو شقتي وعليهم أن يتساءلوا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة هل مشغول أم شخص يحاول قتلي."

وفاز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية في إنجاز تاريخي، متفوقًا على عمالقة السباحة العالمية وأبطال أمريكا وأستراليا ويتوج بطلًا لكأس العالم للسباحة.