الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال عبدالواحد.. وهذا هو موعد الإعلان عن الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب عمر كمال عبدالواحد، نجم فريق مودرن فيوتشر، في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الأهلي نجح في الحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد، إلا أن المفاوضات تجري حاليًا بين الثلاثة أطراف، ناديي الأهلي ومودرن فيوتشر وعمر كمال عبدالواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي فيوتشر رفضت الاستغناء عن عمر كمال عبدالواحد للأهلي في يناير المقبل بشكل مجاني، قبل أن يقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي بالتواصل مع مسئولي فيوتشر لحسم الصفقة.

وأكدت أن مسئولو نادي فيوتشر وافقوا على تحصيل مقابل مادي من النادي الأهلي، والاستغناء عن اللاعب في يناير المقبل بدلًا من رحيله في نهاية الموسم بشكل مجاني.

وأضافت الصحيفة أن عمر كمال عبدالواحد طلب من إدارة فيوتشر، قبول رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي في يناير المقبل وهو ما وافقت عليه إدارة فيوتشر خوفًا من الرحيل المجاني للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأهلي اتفق على توقيع عقد لمدة 4 سنوات ونصف مع عمر كمال عبدالواحد على أن يتقاضى اللاعب راتبًا يصل إلى 9 مليون جنيه وهو راتب الفئة الثانية في الفريق، ويكون الإعلان الرسمي عن الصفقة في شهر يناير المقبل نظرًا لتركيز اللاعب مع فريقه مودرن فيوتشر في الوقت الراهن.