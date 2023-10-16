شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر والجزائر الودية.. مواجهات لا تُنسى بين المنتخبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منتخبا مصر والجزائر استعدادتهما الأخيرة قبل مباراتهما الودية مساء الاثنين، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

التقى الفريقان في العديد من البطولات الرسمية والمباريات الحاسمة، إلا أنهما لم يجتمعا في المباراة النهائية لأية بطولة إفريقية أو عربية.

مصر والجزائر.. بداية ودية

لعبت مصر والجزائر مباراتهما الودية الأولى منذ ما يزيد على 60 عاماً، حين تواجها في 4 يوليو 1963 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تقابلا مجدداً بعد 3 أيام وتعادلا بنتيجة 2-2.

وانتهت المباراة الودية الثالثة بفوز مصر على الجزائر بهدف نظيف سجله مصطفى رياض في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم 20 مارس 1964.

وبعد يومين تقابل الفريقين وتعادلا مجدداً بنتيجة 2-2، وانتظرا 5 أعوام حتى جاءت فرصة أول مباراة رسمية بين مصر والجزائر، في سبتمبر 1969 ضمن منافسات الدور الثاني لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 1970.

فازت مصر في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بنتيجة 1-0، ثم تعادل الفريقان في الجزائر بنتيجة 1-1، وتأهل المنتخب المصري إلى البطولة التي استضافتها السودان ليحقق المركز الثالث.

تذكرة الصعود إلى كأس العالم

المنافسة الصعبة بين مصر والجزائر كانت عام 1989، حين تواجهها في مباراتي حسم التأهل إلى بطولة كأس العالم 1990.

تعادل الفريقان سلباً في المباراة التي جمعتهما بالجزائر، أكتوبر 1989، وانتظر منتخب مصر حتى مباراة العودة في القاهرة، نوفمبر التالي، ليفوز بنتيجة 1-0 ويتأهل إلى مونديال إيطاليا 90.

وبعد 20 عاماً تجددت المواجهة بين مصر والجزائر بنفس درجة الصعوبة لحسم بطاقة الصعود إلى كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وجاءت المباراة الأولى في يونيو 2009 باستاد بليدة وانتهت بفوز الجزائر بنتيجة 3-1، ثم تقابلا في القاهرة وفاز المنتخب المصري بنتيجة 2-0، ليتقاسما صدارة المجموعة ويتم اللجوء إلى مباراة فاصلة في الخرطوم، انتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف.

أخر المواجهات

منذ حسم الجزائر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2010، التقى الفريقان مرتين، الأولى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية وفازت مصر بنتيجة 4-0 وتأهلت إلى المباراة النهائية لتفوز باللقب الإفريقي للمرة السابعة في تاريخها.

وبعد 11 عامًا، تعادلت مصر مع الجزائر ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021، والتي حقق محاربو الصحراء لقبها، فيما حصد الفراعنة المركز الرابع.

موعد مباراة مصر والجزائر

يستضيف استاد هزاع بن زايد في العين مباراة مصر والجزائر الودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس، عبر القمر الصناعي نايل سات.