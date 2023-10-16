شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون دولار لكل فريق يشارك بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الحكومة العراقية، عن تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار «مليونين ونصف المليون دولار» لكل فريق مشارك في دوري المحترفين العراقي لكرة القدم للموسم المقبل.

وذكر بيان حكومي، أنه «دعماً لمشروع دوري المحترفين العراقي لكرة القدم، تمت الموافقة على قيام المحافظات بتخصيص مبلغ 4 مليارات دينار عراقي، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية أو المناقلة من تخصيصات مشاريع البترودولار، بحسب الآلية المعروضة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم».

وفي ذات السياق، تقدم عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، نيابة عن أسرة الاتحاد، بالشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدعمه ومساندته لإقامة دوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2024، والموافقة على قيام المحافظات بتخصيص مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة.

وأوضح درجال بحسب بيان رسمي، أن «الدعم الأبوي من لدن رئيس الوزراء العراقي يأتي استمراراً لنهجه المضيء بالاهتمام بالرياضة وتطويرها بطريقة علمية تصب في مصلحة إعلاء شأنها عالياً في المحافل الدولية، ودعم دوري المحترفين ومشروع الفئات العمرية كان من ضمن النهج الهادف إلى إرساء أُسس رصينة لكرتنا ستعود بالنفع على مستقبل منتخباتنا الوطنيّة».