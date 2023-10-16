الامارات | بعد حملات الفساد.. رئيس جديد للاتحاد الصيني لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن سونغ كاي رئيساً جديداً للاتحاد الصيني لكرة القدم، بدلاً من تشن شويوان المتهم الشهر الماضي ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي، بحسب ما أعلنت الإثنين وسائل إعلام رسمية.

وسيكون سونغ، العضو السابق في الهيئات الرياضية لمقاطعة لياونينغ (شمال-شرق)، الرئيس الجديد للاتحاد الصيني، بحسب صحيفة الشعب اليومية. وبحسب المصدر عينه، عُيّنت هيئة تنفيذية جديدة للاتحاد.

وسيكون الاتحاد الصيني بحسب رئيسه الجديد "أكثر وحدة، يعمل بجهد أكبر، أكثر انفتاحاً، أكثر نقاء وشجاعة".

أضاف انه سيطبق "اصلاح وتطوير كرة القدم الصينية من أجل المضي قدماً".

واتُهم سلفه شويوان رسمياً الشهر الماضي بقبول "رشى" و"مبلغ مالية كبيرة". فتحت السلطات الرياضية تحقيقاً ضدّه في شباط/فبراير الماضي واتهمته "بانتهاكات جسيمة للأنظمة والقوانين".

وتأتي هذه الخطوات ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد في الرياضة يريدها رئيس البلاد شي جينبينغ. تستهدف أيضاً رئيس رابطة كرة القدم ليو جون، او حتى مدرب المنتخب السابق الوطني لي تاي المتهم في أغسطس الماضي.

وكان رئيس البلاد الذي يصف نفسه بأنه عاشق لكرة القدم، قد أعلن مراراً انه يحلم باحراز الصين لقب كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المراقبين انه يستفيد من هذه الحملة لابعاد خصومه السياسيين.

وبعد فترة ازدهار عمّت الوسط الكروي مع استقدام لاعبين أجانب مميزين بصفقات باذخة، عرفت كرة القدم الصينية أزمات مالية كبرى، مع افلاس العديد من الأندية، من بينها بطل الدوري السابق جيانغسو.