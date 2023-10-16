شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 29 مواجهة جمعت مصر والجزائر قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة مصر والجزائر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لتصفيات المونديال ولانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. ويخوض المنتخبان المباراة ضمن الاستعداد للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك، بجانب كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".
وتُمثل المباراة اختبارا حقيقيا أمام المنتخبين بالنظر لجودة العناصر المتميزة فى كلا المنتخبين قبل عودة المنافسات الرسمية بالتصفيات المونديالية فى شهر نوفمبر الثاني المقبل.
وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 30 بين منتخب مصر والجزائر حيث لعب المنتخبان 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول.
وحقق محاربو الصحراء الفوز فى 10 مباريات سابقة مقابل ثمانية انتصارات للفراعنة فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل.
المواجهة الأخيرة بين مصر والجزائر كانت في كأس العرب 2021 بقطر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولعبها كلا الفريقين باللاعبين غير المحترفين في أوروبا.
وعلى صعيد كأس الأمم الأفريقية، التقى منتخب مصر مع الجزائر فى 5 مباريات، فاز محاربو الصحراء فى 3 لقاءات، وتعادلا فى مباراة، وفاز الفراعنة فى مباراة.
وفى تصفيات كأس العالم، التقيا 7 مرات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز 3 مرات وفازت الجزائر فى مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.
وسبق ولعب المنتخبان 8 مباريات ودية، ويتفوق فيها منتخب الجزائر في عدد مرات الفوز ب 3 مباريات مقابل 2 لمصر و3تعادلات.
وعلى الرغم من تفوق الجزائر في عدد مرات الفوز إلا أن مصر تتفوق في عدد الأهداف المسجلة برصيد 36 هدفا مقابل 34 للأخضر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز