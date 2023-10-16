شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 29 مواجهة جمعت مصر والجزائر قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة مصر والجزائر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لتصفيات المونديال ولانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. ويخوض المنتخبان المباراة ضمن الاستعداد للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك، بجانب كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وتُمثل المباراة اختبارا حقيقيا أمام المنتخبين بالنظر لجودة العناصر المتميزة فى كلا المنتخبين قبل عودة المنافسات الرسمية بالتصفيات المونديالية فى شهر نوفمبر الثاني المقبل.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 30 بين منتخب مصر والجزائر حيث لعب المنتخبان 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول.

وحقق محاربو الصحراء الفوز فى 10 مباريات سابقة مقابل ثمانية انتصارات للفراعنة فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل.