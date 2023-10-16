شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هزاع بن زايد يفتح أبوابه فى الخامسة مساءً لاستقبال جماهير مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤلو استاد هزاع بن زايد فتح أبوابه فى الخامسة مساء اليوم لاستقبال الجماهير المصرية والجزائرية، بعد نفاد جميع تذاكر اللقاء الذى يجمع الشقيقين فى السابعة مساء اليوم، ضمن خطة الاستعداد لأمم أفريقيا 2023، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة مصر والجزائر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لتصفيات المونديال ولانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. ويخوض المنتخبان المباراة ضمن الاستعداد للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك، بجانب كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وتُمثل المباراة اختبارا حقيقيا بالنظر لجودة العناصر المتميزة فى كلا المنتخبين قبل عودة المنافسات الرسمية بالتصفيات المونديالية فى شهر نوفمبر الثاني المقبل.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 30 بين منتخب مصر والجزائر حيث لعب المنتخبان 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول.

وحقق محاربو الصحراء الفوز فى 10 مباريات سابقة مقابل ثمانية انتصارات للفراعنة فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل.