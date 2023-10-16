شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التجديف: مصر بذلت جهودا كبيرة لإدراج اللعبة فى أولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف القماطى، نائب رئيس اتحاد التجديف والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي، أن اللعبة تم إدراجها فى الأولمبياد بعد جهود كبيرة عن طريق العلاقات بالأولمبية الدولية، من خلال وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، وشريف العريان أمين الأولمبية، لمنع حذف الخماسى والأثقال والملاكمة من المشاركة فى البطولة، ونجحنا فى إدراج الاسكواش والتجديف الشاطئ، خاصة أن مصر تتميز فى هذه اللعبة أكثر من التجديف الكلاسيك.

وقال القماطى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مصر حققت نتائج جيدة فى آخر بطولة عالم، والتى أقيمت بإيطاليا، وتوج عمر شريف بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على العالم بمنافسات تحت 19 سنة، كما حققت هنا السبكى المركز الرابع، ونظرا لسنهما الصغير سنولى اهتماما بهما بالإضافة إلى مروان محمد، ليكون الثلاثى قوام المنتخب المشارك فى أولمبياد لوس أنجلوس وننتظر منهم ميدالية أولمبية.

واختتم نائب رئيس الاتحاد بأنه سيتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتوفيرما تحتاجه اللعبة من أدوات ومراكب، حتى نستطيع الاستعداد الجيد والفوز بميدالية أولمبية.

واستطاع لاعبو المنتخب الوطني لتجديف الشواطئ تحقيق ميدالية برونزية ببطولة العالم بإيطاليا، حيث حقق عمر شريف إنجازا تاريخيا بحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث، واستطاعت البطلة المصرية هنا السبكي أن تحصد المركز الرابع لأول مرة فى تاريخ اتحاد التجديف فى سباق فردى سكيف.