شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل كريم فؤاد عن المشاركة فى تدريبات الأهلى بسبب إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث يسابق اللاعب الزمن لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة.

وتأكد غياب كريم فؤاد عن مباراتى الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة في مباراة الأهلى والإسماعيلي الأخيرة بالدوري التي فاز فيها الأول 3/1، حيث كانت الإصابة عبارة عن شد في من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة بعد فترة قصيرة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة في مباريات الاهلى وهي الإصابة التي عطلت انطلاقته من جديد مع الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

وبذلك يتأكد غياب كريم فؤاد عن مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.