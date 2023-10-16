شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشارك فى دورة الألعاب القتالية بالسعودية بلاعبين اثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى دورة الألعاب القتالية التى تقام فى السعودية فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجارى بلاعبين فقط من لاعبى المصارعة الرومانية، حيث يشارك من منتخب المصارعة الثنائى عبد اللطيف منيع ومصطفى حسين، ويرافقهما كمال عبده مديرا فنيا.

وتعد دورة الألعاب القتالية العالمية أكبر حدث متعدد فى الرياضات القتالية، حيث يشارك أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف العالم فى 16 رياضة هي: "الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو".

واحتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.