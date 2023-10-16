شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشارك فى دورة الألعاب القتالية بالسعودية بلاعبين اثنين والان مع تفاصيل الخبر
وتعد دورة الألعاب القتالية العالمية أكبر حدث متعدد فى الرياضات القتالية، حيث يشارك أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف العالم فى 16 رياضة هي: "الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو".
وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.
وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .
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