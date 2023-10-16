شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الأغلى فى مواجهة مصر والجزائر الودية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، مواجهة قوية عندما يلتقى نظيره الجزائري على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم سويًا الإثارة والتشويق سواء فى الإطار الرسمي أو الودي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، قائمة أغلى 10 لاعبين فى المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر، فى اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين بالإمارات.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 121 مليوناً و600 ألف يورو

محمد صلاح: 65 مليون يورو

تريزيجية: 10 ملايين يورو

محمد النني: 6 ملايين يوور

عمر مرموش: 6 ملايين يورو

مصطفى محمد: 6 ملايين يورو

القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر: 206 ملايين يورو

أمين الجويري: 35 مليون يورو

سعيد بن رحمة: 25 مليون يورو

ريان آيت نوري: 25 مليون يورو

رياض محرز: 20 مليون يورو

رامي بن سبعيني: 20 مليون يورو.