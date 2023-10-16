شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والجزائر الودية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع الجزائر على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماذا يحتاج منتخب مصر والجزائر من مباراة الليلة ؟

ج: يسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر؟

ج: مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

س: ماذا فعل الفراعنة فى ودية زامبيا الأخيرة؟

ج: حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.

س: ما التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة الجزائر؟

ج: يعد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة في الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم.