شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة خارج أوروبا.. مصر تستضيف المؤتمر العلمى vista البارالمبي بمشاركة 65 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، لإقامة المؤتمر العلمى الدولى " vista" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى الفترة من 31 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 300 شخصية دولية وعربية ومحلية مابين محاضرين وباحثين ومهتمين وذلك بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية.

ويجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة اللجنة البارالمبية للانتهاء من آخر الاستعدادات لاستضافته، والذي تستضيفه مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية.

ويقام حفل افتتاح المؤتمر يوم 31 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من مسئولى الرياضة المصرية والأسرة البارالمبية، حيث قامت اللجنة البارالمبية المصرية بتوجيه الدعوة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الأولمبية والباراليمبية لحضور افتتاح المؤتمر.

ويحضر المؤتمر 300 شخصية من 65 دولة، بينهم 30 محاضرا، ويعرض خلال المؤتمر 120 بحثا علميا في مجال رياضة المعاقين، ويعد مؤتمر الفيستا أحد أهم الأحداث العلمية التي تعزز مهمة اللجنة الباراليمبية الدولية وأهدافها.

وتستضيف مصر على هامش مؤتمر الفيستا بطولة كأس العالم لرفع الاثقال الباراليمبي خلال الفترة من 3 الى 11 نوفمبر المقبل ، وكذا البطولة النهائية لسلسلة كأس العالم للسباحة الباراليمبية لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.