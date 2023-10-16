شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الفراعنة ومحاربى الصحراء فى الأعمار والمحترفين قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، الاثنين، مباراة ودية من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره الجزائرى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكره التدريبى الذى تستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.

تمتلئ صفوف منتخب الجزائر بالمحترفين، حيث يمتلك فى صفوفهم 25 لاعبًا محترفًا، مقابل 7 محترفين فى صفوف منتخب مصر.

ويتفوق الجزائر فى هذه النقطة أيضًا على منتخب مصر، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26 عامًا، مقابل 28 عامًا لـ منتخب الفراعنة.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.