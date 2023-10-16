شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفى لانطلاق مشروع "الجينوم الرياضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، توقيع بروتكول تعاون.

بدأ المؤتمر بفيلم وثائقي تضمن بدايه المشروع والفكرة منذ انطلاقها سنة ٢٠٢٠ بتوجيهات ودعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي عن أمتنانه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وانضمامها الى مشروع الجينوم المصري، مضيفا أنه عندما تم ظهور المشروع إلى النور كان هناك العديد من الأهداف كان أهمها هو إنشاء وانطلاق مشروع الجينوم المصري، مضيفا أن المشروع سوف يعود على الدولة والشباب بالنفع وقد انتهينا بالفعل من تشيد مركز قومي للجينوم المصري وبدأنا بالفعل عمل اكثر من 450 عينة لبداية تحليلها والعمل عليها، واختتم حديثه أنه فى الوقت الحالى ما يدعو للفخر هو التعاون الكبير والمثمر بين جميع الجهات للخروج بأفضل النتائج للدولة والمجتمع المصري لمشروع الجينوم المصري.

وبكلمته ذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن هذا المشروع الكبير والعملاق هو مشروع وطنى وقومى من الطراز الأول والتى تبناها سيادة رئيس الجمهورية والذي وجه سيادته بضمان تنفيذ الأهداف من المشروع والانتهاء من تنفيذها فى الأوقات المحددة .

وحرص مستشار رئيس الجمهورية على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي على حرصه لانضمام وزارة الشباب والرياضة إلى المشروع لإعداد وتطوير أبطال مصر من الرياضيين .

توجه وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمتة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة باحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنتهج المنهج العلمي دائما فى كل مشروعتها، لذا حرصنا على الانضمام للمشروع القومي الجينوم المصري ويتم تطبيقه على أبطالنا الرياضيين .

وأوضح وزير الرياضة اننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية والتى يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الالعاب مستشهدا وزير الرياضة أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين يمتلكون جينات هائلة ولدينا الكثير من اللاعبين على سبيل المثال هنا جوده لاعبه وبطله المنتخب المصري لتنس الطاولة وأيضا لاعبتنا سارة سمير بطلة رفع الاثقال والبطلة الذهبية .

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من توقيع البروتوكول هو النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام عن طريق تحسين مستوي الفرد وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن هذا التعاون بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حديثه بالتوجه بالشكر على تواجد الإعلام المكثف فى هذا المشروع القومي، والذي يشهد اهتمام ودعم كبير ومباشر من رئيس الجمهورية وايضا يشهد اهتمام كبير على كافة مستويات والجهات بالدولة المصرية .

وسيتم عمل المشروع وتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية على ان يتم متابعة اللاعبين المختارين جينيا من خلال اخذ عينات دورية لتطوير ومتابعة هؤلاء الابطال الرياضيين .