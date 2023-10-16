شكرا لقرائتكم خبر عن مارك ليونز يشارك مع الأهلى أمام الزمالك فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى لفريق كرة سلة الأهلى على اصطحاب الأمريكى مارك ليونز اللاعب الجديد بالفريق مع البعثة المقرر سفرها إلى البحرين بعد غد، الأربعاء، لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم، على أن يتم إنهاء إجراءات سفره مع البعثة إلى البحرين، للمشاركة فى مباراة السوبر التى تقام الجمعة المقبل بين حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

واتفق مسئولو النادى الأهلي مع الأمريكى مارك ليونز لتدعيم صفوف فريق السلة رجال، قبل انطلاق بطولة دورى المرتبط، ومن قبلها مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وإعلان الأهلى للتعاقد مع اللاعب رسميا بعد توقيع العقد.

وكان الأهلى ضم الثلاثى عمر عبادة ونوريس وفاكوادى خلال المشاركة في كأس العالم للأندية والبطولة العربية.