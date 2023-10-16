شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الفراعنة تتحرك فى السادسة مساء إلى استاد هزاع.. اعرف برنامج المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة مصر والجزائر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لتصفيات المونديال ولانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. ويخوض المنتخبان المباراة ضمن الاستعداد للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك، بجانب كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن يتناول لاعبو منتخب مصر وجبة الغداء بعد قليل على أن يتم بعدها إلقاء محاضرة أخيرة من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، سيتم خلالها إعلان التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر.

بينما تتحرك حافلة لاعبي المنتخب فى السادسة مساءً متوجهة إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتُمثل المباراة اختبارا حقيقيا بالنظر لجودة العناصر المتميزة فى كلا المنتخبين قبل عودة المنافسات الرسمية بالتصفيات المونديالية فى شهر نوفمبر الثاني المقبل.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 30 بين منتخب مصر والجزائر حيث لعب المنتخبان 29 مباراة سابقة في جميع البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول.

وحقق محاربو الصحراء الفوز فى 10 مباريات سابقة مقابل ثمانية انتصارات للفراعنة فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل.