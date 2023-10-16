شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه لليوم السابع: الاستشكال على حكم استبعادى من انتخابات الزمالك يوقف التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل، أن الاستشكال على قرار استبعاده من الانتخابات والذى صدر أمس من جانب القضاء سيوقف تنفيذ الحكم.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاستشكال يهدف لوقف تنفيذ قرار الاستبعاد من السباق الانتخابي لحين البت فى الأمر بشكل نهائي، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف المرشح على أمانة الصندوق بانتخابات الزمالك ضمن قائمة حسين لبيب أنه يثق تماما في العودة للسباق الانتخابى مرة أخرى بعد تقديم الاستشكال، قائلا:"إن شاء الله راجعين تانى".

وصدر مساء أمس حكم باستبعاد حسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق من خوض الانتخابات.