شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نور الشربينى عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك بعد تحقيقها بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش. وأكد وزير الرياضة خلال الاتصال التليفونى دعمه الكامل لنجوم منتخب مصر للاسكواش، قائلا، "إننا أصبحنا الآن مطالبين بأن نكون أكثر تركيزا بعدما أصبحت لعبة الاسكواش ضمن الألعاب التى تم إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية والتى ستلعب بلوس أنجلوس 2028.

وحصدت لاعبة منتخبا القومي نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش بطولة «أمريكا المفتوحة» للمرة الأولى فى تاريخها، في مواجهة مصرية خالصة، بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بـ3 أشواط دون رد.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وافقت بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.