شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ببا يقود المقاصة.. وبروكسى يهاجم بحسام بركات وفهمى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حجاج ومحمد حامد المديران الفنيان لمصر المقاصة وبروكسى تشكيلى الفريقين للمواجهة التى تنطلق بعد قليل على ملعب الأسيوطي، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

يبدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: حمادة فاروق، عبد الرحمن زين، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، محمد كمال، إسلام عبد النبى، زياد أشرف، أحمدر رأفت

الهجوم: كريم ببا

بينما جاء نشكيل بروكسى لمواجهة المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الأمور، بسام ، بدر

الوسط: أحمد أشرف، آدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات

ويستضيف مصر المقاصة صاحب النقطة نظيره بروكسى صاحب الـ4 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الباحثين عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل تحقيق ما فاته في الجولة الماضية والتي خسر فيها الفريق على ملعبه أمام لافيينا بهدف مقابل للاشئ .