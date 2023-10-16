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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 16 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية، ورسمياً.. الأولمبية الدولية تعتمد الاسكواش فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد بقطع فى الرباط الصليبي للمرة الثانية

تأكدت إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي مونبيليه الفرنسي، بقطع في الرباط الصيلبي، بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة مونبيليه ضد نيم في الدوري الفرنسي ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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