شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أسوان وجمهورية شبين فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمدى حمدان وعصام شعبان المديران الفنيان لفريقى أسوان وجمهورية شبين تشكيلى الفريقين للمواجهة التى تنطلق بعد قليل باستاد أسوان الرياضى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة شبين كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، محمد مرسى، جدو، حسام عرفات

الهجوم: على خليل

بينما جاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى محمود

الدفاع: عماد حلمى، كالوشا، رجب العربى، أبو بكر زغلول

الوسط: زياد الشيات، محمد أبو طالب، مؤمن إبراهيم، حمودى شتا

الهجوم: مؤمن محسن، محمود صلاح

تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين بإقامة 5 مباريات غاية في القوة والندية، حيث يستضيف أسوان على ملعبه نظيره جمهورية شبين في لقاء جماهيرى من نوع خاص، حيث يرغب أبناء زهرة الجنوب في خطف نقاط المباراة للعودة لأجواء المنافسة من جديد بعد الهزيمة الأخيرة أمام دكرنس بهدف مقابل للاشىء، بينما يسعى أبناء المنوفية لتحقيق الفوز الأول بعد التعادل الأخيرة على ملعبه بهدف لمثله وتحقيق أول نقطة في المسابقة.