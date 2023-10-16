شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم المنتخب الأولمبي فى ودية أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة الذى يستعد لمواجهة أوزبكستان الودية فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

"حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وأحمد فوزي واحمد عطاف ومحمود صابر، خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

وخاض ميكالى 21 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكهم 9 أهداف وقاد المنتخب الاوليمبى لتحقيق وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، مؤكدا أن مستتوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأردنى، محذرا من التهاون بالمنافس بصرف النظر عن الفوز الذى تحقق على حساب منتخب الأردن بثلاثية، لأن الهدف من هذه المباريات الودية هو اكتساب الخبرات وزيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الفريق الواحد.

ويغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل أن يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.