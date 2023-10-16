شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق فعاليات مبادرة "أقدر أشارك" بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مبادرة "أقدر أشارك" بمركز شباب شبرا قاص بمحافظة الغربية، وذلك ضمن محاور المؤتمر الوطني الثانى للنشء.

وتهدف المبادرة لتشجيع كل من بلغ عمره 18 عاما على المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وواجبتهم الاجتماعية من من خلال الحث على المشاركة المجتمعية والسياسية لأهمية دورهم فى المجتمع .

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء الذي يتم تنفيذه على مستوى 27 محافظة بمشاركة 2500 مشارك بكل محافظة بهدف مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء والأسرة واشراك النشء في وضع حلول وتوصيات لهذه القضايا ، بالإضافة إلى مناقشة محاور رؤية مصر 2030 وانجازات الدولة المصرية وعلاقة الفرد بالمجتمع ودور النشء في الاسرة.