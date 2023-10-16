شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عبد الرحمن سامح لليوم السابع: ذهبية كأس العالم خطوة لتحقيق ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الدسوقي، رئيس جهاز المنتخبات القومية والمدير الفنى للسباحة القصيرة، ومدرب عبدالرحمن سامح بطل السباحة، عن سعادته البالغة بفوز عبد الرحمن بذهبية كأس العالم للسباحة، التى حققها فى سباق 50 متر فراشة فى منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة باليونان.

وقال مدرب عبد الرحمن سامح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه فخور بالإنجاز التاريخي الذي حققه عبد الرحمن، والوحيدة التي سبقته للفوز بهذا اللقب فى وقت سابق هي فريدة عثمان بطلة السباحة.

وأضاف مدرب عبد الرحمن سامح، أن الإنجاز جاء بعد عمل جماعي وجهد منظم على مدار شهور طويلة، خاصة أن الثمانية الذين شاركوا فى التصفيات النهائية الفارق بينهم كان أجزاء من المائة من الثانية، مؤكداً أن الفوز بذهبية كأس العالم خطوة للتأهل إلى أولمبياد باريس، وهو بداية الطريق لتحقيق إنجاز جديد فى بطولة العالم بقطر، وبعدها تحقيق حلم الميدالية الأولمبية.