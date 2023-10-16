شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام روى فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة الجزائر ودياً الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع الجزائر على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم سويًا الإثارة والتشويق سواء فى الإطار الرسمي أو الودي

وخاض البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مع الفراعنة 10 مباريات، منها 6 تجارب ودية و4 مباريات رسمية، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة فى مباراة واحدة.

وفاز منتخب مصر مع فيتوريا على النيجر وليبيريا وبلجيكا ومالاوي وغينيا وجنوب السودان، قبل أن يخسر أمام تونس ثم فاز على زامبيا.

وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 22 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوى 5 أهداف.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد كتيبة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.