يدرس فى أمريكيا ويلعب للأهلي.. من هو عبد الرحمن سامح بطل العالم فى السباحة؟

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الرحمن سامح هريدي، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية فى كأس العالم المقامة باليونان فى منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة علي مستوي العالم .

وبعد إعلان تتويج عبد الرحمن سامح ببطولة العالم للسباحة بدأت الجماهير المصرية فى التساؤل عن السباح لرغبتها فى معرفة معلومات أكثر عنه، لذا حرص ”الخليج 365” فى التقرير التالى على توضيح أهم المعلومات عن السباح المصري والتى جاءت كالتالى..

من مواليد 9 مارس 2000 .

يدرس حالياً ماجستير فى جامعة نوتردام الأمريكية، ويلعب باسم الجامعة فى بطولات الخاصة بالجامعات.

حصل علي المركز الثالث فى أولمبياد الناشئين 2018.

احتل عبد الرحمن سامح المركز السادس فى نهائى سباق 50 متر فراشة فى أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

حصل على المركز الثاني فى بطولة البحر المتوسط 2018 .

حصل على المركز الأول فى البطولة العربية وبطولة أفريقيا.

بدأ في نادى التوفيقية ويلعب فى النادي الأهلي حالياً.

محمد الدسوقي مدربه ومن اكتشفه وكان سببا فى انتقاله للنادي الأهلي.

شارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم المقامة فى اليونان.

وأضاف عبد الرحمن سامح، فى تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة، "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وتابع، "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وأتم، "صراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".