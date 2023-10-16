الامارات | بث مباشر مباراة مصر والجزائر في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد هزاع بن زايد بنادي العين مباراة مصر والجزائر في قمة إفريقية ودية اليوم الإثنين، وتأتي ضمن خطة استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

تقام المباراة عند الساعة الثامنة، وكانت مصر قد وقعت في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023 مع غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق، بينما تواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.

وتعتبر المباراة هي المواجهة الأولى دوليا بين النجمين محمد صلاح ورياض محرز قائدي منتخبي مصر والجزائر على الترتيب، بعد عدة مواجهات جمعتهما على مستوى الأندية الأوروبية.

وعن تاريخ المواجهات التقى محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، وجها لوجه في 10 مباريات، مع رياض محرز، عندما كان يلعب سواء مع فريق ليستر سيتي أو مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي صيف 2023.

وعلى صعيد النتائج كانت الكفة متساوية بين محمد صلاح ورياض محرز على صعيد النتائج، حيث حقق كل منهما الفوز في 4 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين، وستكون مباراة اليوم هي الفيصل في المواجهات بين النجمين

وننقل خلال الأسطر المقبلة أهم تفاصيل المباراة في بثاً مباشراً للمباراة.

