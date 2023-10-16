الامارات | فريق "الإمارات القابضة للدراجات الهوائية" يطلق معسكره التدريبي في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل عضوات فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، وعددهن 16 دراجة إلى أبوظبي استعداداً لبدء المعسكر التدريبي السنوي الثاني للفريق في أبوظبي. ويتضمن المعسكر، الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، جدولاً مكثفاً من التدريبات والفعاليات المجتمعية، التزامًا من الفريق برفع جاهزية لاعباته، وتعزيز ونشر رياضة ركوب الدراجات الهوائية في دولة الإمارات.

سيعمل المعسكر التدريبي على تقديم تجربة فريدة ومتكاملة لعضوات فريق الإمارات القابضة (ADQ)، بداية ببرنامج التدريبات المتنوع، ونهاية بالفعاليات الثقافية والتوعوية التي ستنخرط فيها الدراجات. حيث ستشارك العضوات خلال الستة أيام، هي مدة المعسكر، في جلسات تدريبية مختلفة، كما ستعشن تجربة ركوب الدراجات في الطرق العادية للعاصمة أبوظبي.