شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بروكسى يرتدون تيشيرتات وعلم فلسطين قبل مواجهة المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو نادي بروكسي على النزول إلى الملعب بتيشيرتات وعلم فلسطين قبل بداية مواجهة مصر المقاصة، المقامة حالياً على ملعب الأسيوطي، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

بدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: حمادة فاروق، عبد الرحمن زين، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، محمد كمال، إسلام عبد النبى، زياد أشرف، أحمدر رأفت

الهجوم: كريم ببا

بينما جاء نشكيل بروكسى لمواجهة المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الأمور، بسام ، بدر

الوسط: أحمد أشرف، آدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات

يستضيف مصر المقاصة صاحب النقطة نظيره بروكسى صاحب الـ4 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الباحثين عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل تحقيق ما فاته في الجولة الماضية والتي خسر فيها الفريق على ملعبه أمام لافيينا بهدف مقابل للاشئ .