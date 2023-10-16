شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات مثيرة تجمع الفراعنة ومحاربى الصحراء قبل لقاء الليلة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة القدم المباراة الودية المنتظرة التي تجمع منتخبي مصر والجزائر، والتي تنطلق فى السابعة مساء اليوم الاثنين فى دولة الإمارات.

لا شك أن مواجهة المنتخبين فى تصفيات كأس العالم 2010 ستظل خالدة فى الأذهان، عندما نجحت الجزائر فى حجز مقعدها بمونديال جنوب أفريقيا فى أعقاب التغلب على الفراعنة بمباراة فاصلة فى أم درمان بهدف عنتر يحيى الشهير.

ربما نجح المصريون بعدها فى رد الصاع إلى حدٍ كبير عند الانتصار في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2010 بأنجولا بفضل رباعية الجيل الذهبي، حسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافي ومحمد ناجي "جدو" ، ومنذ ذلك الحين لم يلتق المنتخبان فى أى مناسبة أخرى باستثناء كأس العرب 2021 التى أقيمت فى قطر وانتهت بالتعادل 1 / 1، سجل لمصر عمرو السولية، بينما جاء هدف الجزائر عن طريق محمد أمين توغاى وحينها كانت مصر والجزائر بالصف الثاني.

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.