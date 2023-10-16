شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 2 /2 يحسم الشوط الأول بين المقاصة وبروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين مصر المقاصة وبروكسى بهدفين لمثلهما، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الأسيوطي، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

افتتح كريم ببا أهداف المباراة للمقاصة مبكرا في الدقيقة الأولى، ونجح حسام بركات في تسجيل التعادل سريعا لبروكسي في الدقيقة 6، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف التقدم لبروكسي في الدقيقة 20، ولكن أحمد رأفت أعاد المباراة للتعادل بعدما سجل الهدف الثاني لمصر المقاصة في الدقيقة 27.

بدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: حمادة فاروق، عبد الرحمن زين، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، محمد كمال، إسلام عبد النبى، زياد أشرف، أحمدر رأفت

الهجوم: كريم ببا

بينما جاء نشكيل بروكسى لمواجهة المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الأمور، بسام ، بدر

الوسط: أحمد أشرف، آدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات