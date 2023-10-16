شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتقدم على أسوان بهدف محمود صلاح فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق جمهورية شبين الشوط الأول مقدماً على فريق أسوان بهدف نظيف، باستاد أسوان الرياضى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين.

أحرز محمود صلاح الهدف الوحيد في الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة مميزة من حمودي شتا ليضعها بقوة في شباك أسوان في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وأنقذ مصطفى محمود حارس مرمى جمهورية شبين مرماه من هدف محقق في الدقيقة 34 بعدما تصدى لتسديدة قوية من محمد مرسي من على منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة شبين كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، محمد مرسى، جدو، حسام عرفات

الهجوم: على خليل

بينما جاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى محمود

الدفاع: عماد حلمى، كالوشا، رجب العربى، أبو بكر زغلول

الوسط: زياد الشيات، محمد أبو طالب، مؤمن إبراهيم، حمودى شتا

الهجوم: مؤمن محسن، محمود صلاح

تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين بإقامة 5 مباريات غاية في القوة والندية، حيث يستضيف أسوان على ملعبه نظيره جمهورية شبين في لقاء جماهيرى من نوع خاص، حيث يرغب أبناء زهرة الجنوب في خطف نقاط المباراة للعودة لأجواء المنافسة من جديد بعد الهزيمة الأخيرة أمام دكرنس بهدف مقابل للاشىء، بينما يسعى أبناء المنوفية لتحقيق الفوز الأول بعد التعادل الأخيرة على ملعبه بهدف لمثله وتحقيق أول نقطة في المسابقة.