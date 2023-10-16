شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يواصل البحث عن هدفه الأول أمام أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي قائما فى مباراة المنتخب الأولمبي، أمام أوزبكستان، بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة الودية التى تجمعهما حالياً فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأهدر المنتخب فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وسط ارتباك دفاعي للمنتخب الأوزبكي.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وأحمد فوزي واحمد عطاف ومحمود صابر، خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

وعلى دكة البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، محمود جهاد، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

وخاض ميكالى 21 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكهم 9 أهداف وقاد المنتخب الاوليمبى لتحقيق وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.