أوزباكستان تتقدم على المنتخب الأولمبى بالهدف الأول فى الدقيقة 27

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القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب أوزباكستان على المنتخب الأولمبي بالهدف الأول فى الدقيقة 27 فى المباراة الودية التى تجمعهما اليوم، الاثنين، فى طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الهدف بعد خطأ من حسام عبد المجيد وعمر فايد أسفر عن انفراد المنتخب الأوزبكى بمرمى حمزة علاء وتسجيل الهدف الأول.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وأحمد فوزي واحمد عطاف ومحمود صابر، خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

وعلى دكة البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، محمود جهاد، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

وخاض ميكالى 21 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكهم 9 أهداف وقاد المنتخب الاوليمبى لتحقيق وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.