شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وزيزو وتريزيجيه فى هجوم المنتخب أمام الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب الجزائر، فى اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وجاء كالتالي:
محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.
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