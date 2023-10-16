شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش لليوم السابع: قادرون على حصد ميداليات فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، عن عقد مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة احتفالاً بانضمام الاسكواش إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وقال خليفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "هذا يوم سعيد للاسكواش المصرى، وسنعقد مؤتمراً صحفياً خلال أيام للاحتفال بذلك".

وأضاف رئيس اتحاد الاسكواش، "بالتأكيد لدينا الكثير من الخطط، وضعناها قبل وقت طويل دائماً كنا ننتظر الأولمبياد ونعد الخطط فى حال اعتماد مشاركة الاسكواش بها، وسنركز على قطاع الناشئين".

وعن إمكانية حصد ميداليات قال عاصم خليفة، "نحن قادرون بالتأكيد على حصد ميداليات، مستوانا يؤهلنا لذلك، لكن يجب ألا نغفل عن المنافسة لأن كل الدول ستركز الآن على اللعبة بعد دخولها أولمبياد وهذا يتطلب مزيداً من الجهد".

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.