شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث التعاون مع نظيره المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرافقه كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي، بزيارة لمقر اتحاد الكرة في دبي، حيث كان في استقبالهم عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

ورحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد بالوفد المصري، ناقلاً لهم تحيات الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومتمنياً للمنتخب المصري الذي يُقيم معسكره حالياً في مدينة العين التوفيق في البطولات المقبلة.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية على مستوى المنتخبات الوطنية والحكام وغيرها.