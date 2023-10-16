شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان ناديه فقدانه.. العثور على جثة لاعب إسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت الشرطة الإسبانية على جثة ألفارو بريتو، لاعب نادي قرطبة، بعد إعلان فقدانه منذ الخميس الماضي.

واتجه ألفارو بريتو، 18 عاماً، إلى محطة قطار في إشبيلية، مساء الخميس، بحسب رسالته الأخيرة إلى والديه، قبل اختفائه دون أثر، ما دفع نادي قرطبة لطلب المساعدة في العثور عليه.

واستمرت عملية البحث المكثفة حتى تم اكتشاف جثة بريتو، بين عربتي قطار مهجور داخل محطة القطار، صحيفة الكونفيدينسيال.

وكشف شهود عيان أنهم قابلوا أفارو بريتو الذي عانى من انتهاء شحن بطارية هاتفه، لكنه رفض استعارة أي هاتف للتحدث إلى والديه، دون أن يكشف عن السبب، فيما رجح البعض عدم تذكره أرقام هواتفهما أو حاجته للعثور على شاحن لهاتفه من أجل مراسلتهما.

وأكدت تحريات الشرطة أن اللاعب الشاب وصل إلى محطة القطار بعد تفويت رحلته، وحاول الصعود إلى القطار التالي دون شراء تذكره، لكن أمن المحطة أنزله، ليغادر المحطة إلى مكان مجهول، وكان آخر ظهور له التقطته كاميرات المراقبة أمام باب الخروج.

ووضعت الشرطة ملصقات تحمل صورة ألفارو بريتو مع الإعلان عن رقم هاتف لتلقي المعلومات حول مصيره، وهو ما أدى إلى 500 مكالمة اتضح عدم صحتها بعد اكتشاف وفاته.

وأكدت الشركة المسؤولة عن تشغيل القطارات في محطة إشبيلية، أن القطار الذي عُثر على بريتو متوفى بداخله كان معطلًا وخارج الخدمة منذ 24 أغسطس الماضي، لتفتح الشرطة تحقيقًا حول الوفاة الغامضة للاعب الشاب، وكيفية وصول جثته لتستقر بين عربتي القطار المهجور.