ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي في ودية أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة في مواجهة أوزبكستان الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – أحمد فوزي.

خط الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – محمود صابر.

وعلى دكة البدلاء: محمد أحمد "سيحا" – علي الجابر – محمود جهاد - عربي بدر - محمد طارق - بلال مظهر - محمد سعد - محمد أشرف - زياد فرج - أحمد سيد عبد النبي - أحمد نادر حواش.