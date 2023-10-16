ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي في ودية أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة في مواجهة أوزبكستان الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء.
خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي.
خط الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – أحمد فوزي.
خط الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – محمود صابر.
وعلى دكة البدلاء: محمد أحمد "سيحا" – علي الجابر – محمود جهاد - عربي بدر - محمد طارق - بلال مظهر - محمد سعد - محمد أشرف - زياد فرج - أحمد سيد عبد النبي - أحمد نادر حواش.